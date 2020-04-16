Plazma nakli sonrası coronavirüs hastasının testi negatif çıktı

Prof. Dr. Alphan Küpesiz, plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasına ilişkin, "Hastaya plazma naklettikten sonra sonucun negatife dönmesi, bilim insanları olarak bizi çok heyecanlandırdı. Bu, verdiğimiz immün plazmanın o hasta için işe yaradığını, umut vadeden bir tedavi olduğunu gösteriyor" dedi.