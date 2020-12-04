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Son dakika: Osmangazi Köprüsü üzerinde araç bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada

Sabah
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Giriş: 04.12.2020 21:05
Güncelleme:04.12.2020 21:15
Son dakika haberleri... Osmangazi Köprüsü üzerinde bir araç alev aldı. Akşam saatlerinde köprü üzerinde seyir halindeki bir araç yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü.

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü üzerinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kocaeli istikametinden Yalova istikametine giden araç köprü üzerinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Araç kısa süre içersinde alev topuna döndü. Yangın sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alev topuna dönen araç kısa sürede söndürüldü.

Trafiğe kısa süreliğine kapatılan köprü yeniden ulaşıma açıldı. Aracın yandığı anlar olaya tanıklık eden sürücüler tarafından görüntülendi.

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