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Son dakika: Oltayla yakaladı böyle poz verdi! Görenler hayrete düştü! O anlar kamerada |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka'da, itfaiye eri Erdem Yalçınkaya (39) olta ile 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı. Yalçınkaya, güçlükle tekneye çektiği yaklaşık 1 metre boyundaki balığın görüntü ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ula'da itfaiye eri olan Erdem Yalçınkaya, geçen hafta sonu kaptan arkadaşı Cemil Şahin ile olta ile balık tutmak için tekne ile Gökova Koyu'ndan denize açıldı. 'Slow jigging' denilen yöntemle hassas, sahte yem takılı oltasını teknenin kıç kısmından denize atan Yalçınkaya beklemeye başladı. İki saat kadar sonra Yalçınkaya'nın oltasına büyükçe bir balık takıldı. Yalçınkaya oltasını sarıp, bırakarak yakaladığı balığı 22 dakika süren bir mücadelenin ardından güçlükle tekneye çekmeyi başardı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 13 kilo 890 gram olan trança balığını güçlükle tekneye alındığı o anları kaptan Cemil Şahin, cep telefonu ile görüntüledi. Dönüşte balığa Balıkçılık Kooperatifi'nde 200 lira fiyat biçildi, ancak Yalçınkaya satmadı.



Yalçınkaya, "Amatör balıkçılık benim ve dostlarımın vazgeçilmez hobisi. Her hafta sonu mutlaka şafak vakti denize açılırız. Olta ile yakaladığım trança şimdiye kadar sahte yemle tuttuğum en büyük balık. Ramazan ayındayız. Tuttuğum balıkları çevremde bulunan dostlarımla paylaştım. Kalanı ailemle beraber yedik. Olta balıkçılığı hobim ile tüm sıkıntı ve sorunlarımı unutuyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.



Yalçınkaya, dev trança balığının fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Türkiye'de sahte yem takılmış olta ile tutulan en büyük trança balığı rekoru" notuyla paylaştı. Yalçınkaya'nın bu paylaşımını yüzlerce kişi beğenip, "Bol şanslar. Bereketin hep devam etsin" yazarak paylaştı.

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