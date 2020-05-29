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Son dakika: Munzur Dağları'nda yılkı atları görüntülendi |Video

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Giriş: 29.05.2020 15:11
Güncelleme:29.05.2020 15:11
Son dakika haberi... Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.



Toplu gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

Munzur Dağları'nda yılkı atları görüntülendi
Munzur Dağları'nda yılkı atları görüntülendi
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