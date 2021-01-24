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Muğla'da tekne alabora oldu! A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 20:15
Güncelleme:24.01.2021 20:17
Datça açıklarında alabora olan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Vural Efecik arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu canlı yayında aktardı. Efecik, havadan ve denizden arama çalışmalarının geceden beri sürdüğünü belirtirken kıyıda bulunan bir cansız bedeninin ise kayıp kişiye değil bir mülteciye ait olduğunu ifade etti.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi vurdu.

Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Akşam saatlerinde kıyıya vuran ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin uzun süre suda kalması nedeniyle büyük bölümünün çürüdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, çürümüş erkek cesedinin otopsi için Muğla Adli Top Kurumu'na gönderildi

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