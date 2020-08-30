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Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu, açlık grevine başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.