Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu, açlık grevine başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.