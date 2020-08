Marmaris'te mahalleli çaresiz kaldı! Açlık grevi başlattı

Marmaris'in Boynuzbükü Mevkii'nde bulunan bir arazi, özel firma tarafından 49 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiralandı. Firma tarafından araziye kurulan go kart işletmesi mahalle sakinlerinin kabusu oldu. İşletme, Marmaris Belediye tarafından 3 yılda ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlendi. Her mühür sonrası iddialara göre go kart işletmecileri mühür fekti yaptı. Belediye ise en son 20 Ağustos tarihinde tekrar mühürleme yaparak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan mühür ve onlarca şikâyet, ihbar dilekçesine rağmen işletme faaliyetlerine devam etti.