Marmaris'te mahalleli çaresiz kaldı! Açlık grevi başlattı

Mahalle sakinlerinden ve bir işletmede aşçı olarak çalışan Deniz Berberoğlu, yaşanılan hukuksuzluğa ve yasa tanımazlığı protesto ederek evinin önüne ilginç bir eylem başlattı. Evinin önüne, 'Bu evde açlık grevi vardır' pankartı asarak açan Berberoğlu, açlık grevi başlattığını duyurdu. 5 gündür açlık grevi yapan Berberoğlu, avukatına vasiyetname vererek başına bir şey geldiğinde tüm mal varlığının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanmasını istedi.

YAŞAM HAKKIMIZ VE SEVGİMİZ ELİMİZDEN ALINDI

Evinin bahçesinde açıklamada bulunan Berberoğlu, 1984 yılından bu yana ailesiyle birlikte aynı mahallede oturduğunu, ancak son 7 yılır go kart işleten firma nedeniyle yaşamlarının alt üst olduğunu söyledi. Berberoğlu, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ifade etti: