28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Müge Anlı'da Necla - Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Sır perdesi aralanıyor! Oklar Uğur Büyükşen'e çevrildi
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Üzerinden yaklaşık olarak üç sene geçen Necla - Metin Büyükşen çifti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınmıştı. Konya'da işlenen cinayetin ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Cinayetle ilgili o dönemin jandarma eri Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı ve olayın üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. İşte detaylar...