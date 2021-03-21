Son dakika! Meteoroloji saat verip 9 il için kritik uyarı yaptı! Çok fena gelecek...

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı. 9 ilde kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına beklenirken, kuvvetli rüzgarla birlikte bazı bölgelerde toz taşınımının da öngörüldüğü duyuruldu. Vatandaşların, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki fırtına hangi illerde ne zaman etkili olacak? 22 Mart 2021 Pazartesi günü yurt genelinde hava nasıl olacak? Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.

ÇATI UÇMASI, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ...

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"TAM FIRTINA"

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına, kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

22 MART PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?