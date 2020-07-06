Son dakika haberi... A Haber canlı yayınına katılan USMED ARGE Başkanı Engin Dinç, son günlerde ortaya çıkan ‘Mavi Bebek’ adlı oyun hakkında aileleri uyardı. Mavi Balina oyunundan sonra gençleri hedef alan yeni tehlike mavi bebek oyununa dikkat!

A Haber canlı yayınına katılan USMED ARGE Başkanı Engin Dinç, son günlerde ortaya çıkan 'Mavi Bebek' adlı oyun hakkında aileleri uyardı. Mavi Balina oyunundan sonra gençleri hedef alan yeni tehlike mavi bebek oyununa dikkat!

AİLELERE TAVSİYEM...

Dinç, "Bir efsaneden türemiş elinizde bebek varmış gibi sallıyorsunuz. Banyoda oynanan bir oyun" dedi. Dinç, "Çocuklarımıza ve gençlerimize Facebook üzerinden ulaşabiliyor. Ailelerin bu konuda tedbirli olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.