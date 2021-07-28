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Son dakika: Manavgat'ta büyük orman yangını! Uzman isimlerden vatandaşlara kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 16:40
Son dakika haberi... Afet uzmanı Hasan Sarıcı ve orman yangınları uzmanı Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu, A Haber canlı yayınında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarıcı, "Şu anda soğutmayı kontrol altına almaya başladılar. Çok yayılmış vaziyette. Yolların açık tutulması gerekir. Vatandaşlarımız o bölgeden uzakta durmaları gerekir." dedi.
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