Son dakika: Manavgat'ta büyük orman yangını! Uzman isimlerden vatandaşlara kritik uyarılar

Son dakika haberi... Afet uzmanı Hasan Sarıcı ve orman yangınları uzmanı Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu, A Haber canlı yayınında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarıcı, "Şu anda soğutmayı kontrol altına almaya başladılar. Çok yayılmış vaziyette. Yolların açık tutulması gerekir. Vatandaşlarımız o bölgeden uzakta durmaları gerekir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN