Son dakika | Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Kovid-19'a yenik düştü

Kütahya'da koronavirüse yakalanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Koronavirüs tedavisi gören 17 yaşındaki liseli genç yaşamını yitirdi.

Kütahya'da yaşayan lise öğrencisi Serdar Mehmet Ay koronavirüse yakalandı.

Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen genç hastaneye kaldırıldı.

Hastalığı ağırlaşınca 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Liseli gençten acı haber geldi.

Serdar Mehmet Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini, Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Vali Çelik mesajında;

"Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.