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Kovid-19 aşı randevu sisteminde yeni dönem bugün başladı

A Haber
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Giriş: 16.06.2021 16:21
Güncelleme:16.06.2021 16:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm SGK'lı çalışanlar için Kovid-19 aşı randevu sisteminin tanımlandığını açıklamasının ardından aşılama rekor geldi. Bakan Koca, günlük 1 milyon doz aşı uygulama hedefinin dün aşıldığını duyurmuş, 1 milyon 240 binden fazla doz aşı uygulması yapıldığını açıklamıştı. Bugün de aşıya ilgi sürüyor, 4 saat içerisinde 500 bin doz aşı yapıldı. Öte yandan aşı randevu sisteminde ise yeniliğe gildiği. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında açıkladı.

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