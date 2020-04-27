Koronavirüs test kabini! 10 kabinde günde 5 bin test yapılabiliyor

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran koronavirüs test kabini üretildi. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test yapılabiliyor. A Haber sağlık çalışanlarına kalkan olan o kabini görüntüledi.