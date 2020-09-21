Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni önlemler açıklanacak mı? Artan vaka sayılarına karşı ne önlemler alınacak? Veliler çocukları okula göndermeli mi? Özlü, bugün bazı önlemlerin alınacağını belirtip kritik uyarılarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni önlemler açıklanacak mı? Artan vaka sayılarına karşı ne önlemler alınacak? Veliler çocukları okula göndermeli mi? Özlü, bugün bazı önlemlerin alınacağını belirtip kritik uyarılarda bulundu.

İYİ BİR NOKTADA DEĞİLİZ

Özlü, "Toplam vaka sayılarımız maalesef artıyor. Maalesef yurttaşlarımızın sayısı artıyor. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullanarak "Bugün bazı önlemler alınacak" dedi.

Riskin olmadığı yer yok diyen Özlü, öğrencilerin okula gönderilip gönderilmeyeceği kararını ailelerin dedi. Özlü, "Okullar eskisi gibi değil risk büyük oranda azaltılıyor." şeklinde konuştu.