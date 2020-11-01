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Son dakika: Köpek severken gözünden oluyordu! Dehşet anları kamerada
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk köpek severken dehşeti yaşadı. Elmira neredeyse gözünden oluyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk köpek severken dehşeti yaşadı. Elmira neredeyse gözünden oluyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.