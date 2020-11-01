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Son dakika: Köpek severken gözünden oluyordu! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 01.11.2020 10:20
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk köpek severken dehşeti yaşadı. Elmira neredeyse gözünden oluyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuk köpek severken dehşeti yaşadı. Elmira neredeyse gözünden oluyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Köpek severken dehşeti yaşadı! Gözünden oluyordu SON DAKİKA: KÖPEK SEVERKEN DEHŞETİ YAŞADI! GÖZÜNDEN OLUYORDU

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