10 Temmuz 2021, Cumartesi
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SON DAKİKA | İzmir'de korkutan deprem
Son dakika haberine göre, AFAD, Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesinde hissedilen 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
2021 SON DEPREMLER
2021 SON DEPREMLER
SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'ndeki sarsıntı, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.
2021 SON DEPREMLER
2021 SON DEPREMLER