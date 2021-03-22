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Son dakika: İzmir'de isyan ettiren görüntü! Klozeti bile bırakıp gitmişler

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Giriş: 22.03.2021 12:42
Güncelleme:22.03.2021 12:47
İzmir'in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, "Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. " diyerek duruma isyan etti.
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