Son dakika: İzmir'de isyan ettiren görüntü! Klozeti bile bırakıp gitmişler

İzmir'in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, "Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. " diyerek duruma isyan etti.

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