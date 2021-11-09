SON DAKİKA | İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı | Olay yerinden yeni görüntüler

İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan midibüslerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 45 işçi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.

5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

MİNİBÜSLER TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYORDU

Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.