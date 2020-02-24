Son dakika: İstanbul’da şok görüntüler kamerada! Müdür odasında öğrenciye yumruklu saldırı | Video

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan lisede şoke eden bir olay yaşandı. Baba, kızı ile sözlü tartışmaya giren erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumrukladı. Birkaç ay önce burnundan ameliyat olan öğrencinin burnu kırılırken o anlar kameraya yansıdı.