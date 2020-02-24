24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

Son dakika: İstanbul’da şok görüntüler kamerada! Müdür odasında öğrenciye yumruklu saldırı | Video

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan lisede şoke eden bir olay yaşandı. Baba, kızı ile sözlü tartışmaya giren erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumrukladı. Birkaç ay önce burnundan ameliyat olan öğrencinin burnu kırılırken o anlar kameraya yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Babasını baltayla öldürdü
Babasını baltayla öldürdü
Taksim’de izin alınmadan kurulan sergi platformu söküldü
Taksim’de izin alınmadan kurulan sergi platformu söküldü
Manisa’daki son deprem sonrası ilk görüntüler
Manisa’daki son deprem sonrası ilk görüntüler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Köpeklerin keyfini kaçıran müzisyen
Köpeklerin keyfini kaçıran müzisyen
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
İstanbul'da panik anları! Görenler telefonuna sarıldı
Daha Fazla Video Göster