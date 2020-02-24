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24.02.2020
Son dakika: İstanbul’da şok görüntüler kamerada! Müdür odasında öğrenciye yumruklu saldırı | Video
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan lisede şoke eden bir olay yaşandı. Baba, kızı ile sözlü tartışmaya giren erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumrukladı. Birkaç ay önce burnundan ameliyat olan öğrencinin burnu kırılırken o anlar kameraya yansıdı.
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