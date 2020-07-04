Esenler'de dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu ailenin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar belirli aralıklarla bir birilerine saldırırken, polis ise ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.