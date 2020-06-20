İstanbul’da pompalı tüfekle can alan saldırgan yakalandı! Cinayet anı kamerada

Sultanbeyli’de 5 Haziran günü saat 17.40 sıralarında Fatih Mahallesi Pamuk Sokak'ta trafikte yol verme tartışması sonrası yaşanan olayda, tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş eden, bir kişinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.