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İstanbul’da pazar yeri fena karıştı! Sebze ve meyve kapışıldı

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Giriş: 11.06.2020 13:21
Güncelleme:11.06.2020 13:23
İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarının saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların tepkisine neden oldu. Çuvallar dolusu sebze ve meyve protesto amacıyla pazarın ortasına dökülürken, alışverişe gelenler 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülenleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı.
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