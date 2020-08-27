Son dakika: İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

BİR FABRİKADA OLDU

Patlamanın bir fabrikada gerçekleştiği bilgisi verilirken can kaybı ya da yaralı bilgisi yok.

DUVARLARI YIKILDI

İlk belirlemelere göre patlamanın etkisi ile fabrikanın duvarlarında yıkılmalar gerçekleşti.