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İstanbul'da kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı
Halkalı'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alındı.
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