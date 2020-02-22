İstanbul'da en çok nereli var? | Video

Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da İstanbul'un nüfusu, 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Peki Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? 2019 verilerine göre İstanbul'da en çok nereli var? İşte il il İstanbul'un nüfusu...