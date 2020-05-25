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İstanbul’da 100 liralık hırsızlık için plan yaptılar

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Giriş: 25.05.2020 11:17
Güncelleme:25.05.2020 11:18
Beyoğlu’nda geçtiğimiz 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sütlüce Zor Bayır Sokak’ta yeni açılan markete otomobille gelen şahıslar, 100 lira değerindeki 5 paket sigarayı çalmak için hırsızlık planı yaptı. Hırsızlardan biri marketteki kadının poşete koyduğu sigaraları çalarken, diğeri de aracı kaçış istikametine ayarladı. Yaşananlar kameralara yansırken, ilk kez hırsızlık yaşayan kadın şok geçirdiğini söyledi.
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