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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Toplu taşıma için yeni karar! Acil önlemler alındı uymayana ceza... |Video

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Giriş: 04.06.2020 09:29
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye'de yeni normale geçiş yapılırken, toplu ulaşımda yolcular koronavirüs ile mücadelenin temel kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan manzaralar üzerine İstanbul'da acil önlemler alındı.
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza... İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! ACİL ÖNLEMLER ALINDI UYMAYANA CEZA...
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