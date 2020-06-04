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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Toplu taşıma için yeni karar! Acil önlemler alındı uymayana ceza... |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye'de yeni normale geçiş yapılırken, toplu ulaşımda yolcular koronavirüs ile mücadelenin temel kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan manzaralar üzerine İstanbul'da acil önlemler alındı.