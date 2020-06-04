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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye'de yeni normale geçiş yapılırken, toplu ulaşımda yolcular koronavirüs ile mücadelenin temel kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan manzaralar üzerine İstanbul'da acil önlemler alındı.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:30
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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
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İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...