04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye'de yeni normale geçiş yapılırken, toplu ulaşımda yolcular koronavirüs ile mücadelenin temel kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan manzaralar üzerine İstanbul'da acil önlemler alındı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:30
  • 1
  • 18
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında toplu ulaşımda yeni normal dönemine ilişkin kararlar alındı.

  • 2
  • 18
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

Yapılan toplantıda getirilen önerilerin değerlendirilmesiyle, şu kararlar alındı:

  • 3
  • 18
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

MESAFE ÇİZGİSİ

Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınacak.

  • 4
  • 18
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

  • 5
  • 18
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...
İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak.