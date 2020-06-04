İstanbul Valiliği açıkladı! Acil önlemler alındı uymayana ceza...

MESAFE ÇİZGİSİ



Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınacak.