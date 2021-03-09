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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Trafik yoğunluğu ne kadar? Bölgeden aktardı

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Giriş: 09.03.2021 08:35
Güncelleme:09.03.2021 08:48
Son dakika haberi... Megakent haftanın ikinci mesai gününe nasıl başlıyor? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Şişli'den aktardı.

İstanbul haftanın ikinci mesai gününe nasıl başlıyor? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Şişli'den aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55'i geçti.

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