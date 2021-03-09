- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Trafik yoğunluğu ne kadar? Bölgeden aktardı
Son dakika haberi... Megakent haftanın ikinci mesai gününe nasıl başlıyor? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Şişli'den aktardı.
İstanbul haftanın ikinci mesai gününe nasıl başlıyor? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay Şişli'den aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55'i geçti.