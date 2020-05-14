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Son dakika: İstanbul sis altında! Güne böyle uyandılar |Video

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nunda da yer ye etkili oldu. Sis, Sarayburnu, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzel görüntüler oluşturdu.
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Giriş: 14.05.2020 09:08
Son dakika haberi... İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü.
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