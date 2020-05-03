Son dakika: İstanbul Pendik'te sitede korkutan yangın! Vatandaşlar tahliye edildi |Video

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'deki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polisler de yoğun duman nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Sümbül Sokak'ta içerisinde konut ve iş yerlerinin olduğu bir sitenin kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polisler de yoğun duman nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları tahliye etti.