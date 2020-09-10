Son dakika haberi... İstanbul’un barajlarındaki azalma İstanbul için tehdit oluşturuyor. Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini yeniden gündeme getirecek gibi gözüküyor. Peki İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Kuraklık kapıda mı? Kandilli meteoroloji laboratuvarı başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarıyı yaptı ve İstanbul'un kaç günlük suyu kaldığını açıkladı.

Son dakika haberi... İstanbul'un barajlarındaki azalma İstanbul için tehdit oluşturuyor. Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini yeniden gündeme getirecek gibi gözüküyor. Peki İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Kuraklık kapıda mı? Kandilli meteoroloji laboratuvarı başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarıyı yaptı ve İstanbul'un kaç günlük suyu kaldığını açıkladı.

İSTANBUL İÇİN KURAKLIK KAPIDA MI?

Tek, "Önümüzdeki dönem zaten bizim ilkim modelleri Eylül ayının Ekim ayının hatta Kasım ayının yağışlarının ortalamaların çok altında geçeceğini gösteriyor. Sıcak Eylül ve Ekim bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

BARAJLARDAKİ AZALMA İSTANBULLULARI TEHDİT EDİYOR

Önümüzde bir kurak dönem söz konusu Barajlardaki doluluk oranları da aslında çok yüksek seviyelerde değil. Özellikle Temmuz ayını çok kurak geçirdik. Haziran'da biraz yağışlar vardı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Barajlardaki doluluk oranları da şu anda İstanbul totalinde yüzde 43 oranında. Melen'den de gelen bir su var bununla birlikte İstanbul'daki tüketim total toplam içerisinde günlük yüzde 0,4'lük bir eksilme gösteriyor. Bu da yaklaşık 60-70 günlük bir suyun olduğunu gösteriyor. (Hiç yağış olmadığı taktirde)