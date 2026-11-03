ABD seçimleri İran'a yönelik saldırı kararını etkiler mi? Trump'ın önünde hangi senaryolar var?

ABD'de gerçekleştirilen kritik ara seçimlerin sonuçları, Washington yönetiminin dış politikasını da etkileyebilir. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim ve olası askerî müdahale senaryoları yakından takip ediliyor. Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir saldırı kararı alıp almayacağı ya da krizin müzakereler yoluyla çözülüp çözülmeyeceği merak konusu. Seçimlerin ABD-İran ilişkilerine olası etkilerini ve bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ değerlendirdi.