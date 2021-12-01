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Son dakika: İstanbul Balat'ta bina çöktü! İşte olay yerinden görüntüler...

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Giriş: 01.12.2021 18:47
Son dakika haberi... İstanbul'a bağlı Fatih Balat Yıldırım Caddesi'nde binanın bir kısmı yola çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul'da metruk bir binada çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.

Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.



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