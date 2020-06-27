Son dakika: İstanbul Bahçelievler'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı |Video

Son dakika haberi; 1 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin yaralandığı İstanbul Bahçelievler'deki doğalgaz nedeniyle patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Bahçelievler'da doğalgaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüde, alev topu gibi patladığı görülüyor.

PATLAMADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti. Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde doğalgazın alev topu gibi patladığı görülüyor.