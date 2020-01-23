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23.01.2020
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi!
Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi.
Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
Olay yerine ekipler sevk edildi.
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