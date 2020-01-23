23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.01.2020

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi!

Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi.

Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Beton mikseri aracın üzerine devrildi!
Beton mikseri aracın üzerine devrildi!
İşte Manisa'daki 5,4'lük deprem anı | İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
İşte Manisa'daki 5,4'lük deprem anı | İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
Manisa'da korkutan depremler
Manisa'da korkutan depremler
Bu 9 hatayı yapmadıysanız aracınız çekilemez!
Bu 9 hatayı yapmadıysanız aracınız çekilemez!
Sabun olacak yağ dönerde kullanılıyor
Sabun olacak yağ dönerde kullanılıyor
Kanal İstanbul için Türkiye turuna çıkacak
Kanal İstanbul için Türkiye turuna çıkacak
Trans yağ zararları neler?
Trans yağ zararları neler?
İstanbul patlama!
İstanbul patlama!
Ordu'da gripten ölüm
Ordu'da gripten ölüm
İş yerinde dedikodu haklı fesih sebebi sayıldı
İş yerinde dedikodu haklı fesih sebebi sayıldı
Daha Fazla Video Göster