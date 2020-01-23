Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi!

Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi.

Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.



Olay yerine ekipler sevk edildi.