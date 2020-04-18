18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şehirlere giriş-çıkış yasakları 15 gün daha uzatıldı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.04.2020

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şehirlere giriş-çıkış yasakları 15 gün daha uzatıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

26 saat sürdü! Cayır cayır yandı
26 saat sürdü! Cayır cayır yandı
Şehirlere giriş - çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Şehirlere giriş - çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Müthiş görüntü! Ellerde bayraklar balkona döküldüler
Müthiş görüntü! Ellerde bayraklar balkona döküldüler
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yalnız bırakmadı
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yalnız bırakmadı
CHP'li belediyeden '23 Nisan' provokasyonu
CHP'li belediyeden '23 Nisan' provokasyonu
Meteoroloji'den son dakika duyurusu! Sıcaklıklar 2-5 derece...
Meteoroloji'den son dakika duyurusu! Sıcaklıklar 2-5 derece...
Jandarma ekipleri onun için trafiği durdurdu
Jandarma ekipleri onun için trafiği durdurdu
Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala çirkin görüntüler |Video
Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala çirkin görüntüler |Video
Vahşet! Yaşlı kadının acı sonu
Vahşet! Yaşlı kadının acı sonu
Diyanet'ten 81 il müftülüğüne talimat
Diyanet'ten 81 il müftülüğüne talimat
Virüsü öldüren maske! Türkler yaptı
Virüsü öldüren maske! Türkler yaptı
İBB'de skandal! Sağlıkçıya bu yapılır mı?
İBB'de skandal! Sağlıkçıya bu yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster