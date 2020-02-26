Meteoroloji saat verip uyardı! 26 Şubat Çarşamba hava durumu |Video

26 Şubat 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri A Haber ekranlarında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğleden itibaren kuzey kesimlerde, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu