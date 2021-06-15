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Hastanelerde aşı sırası kuyruğunu A Haber canlı yayında görüntüledi

A Haber
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Giriş: 15.06.2021 23:51
Güncelleme:16.06.2021 00:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm SGK'lılar için Kovid-19 aşılarının tanımlandığını duyurmasının ardında bugün hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı. Bakan Koca, günlün 1 milyon doz aşı hedefinin bugün aşıldığını duyururken, vatandaşları hastanelerdeki aşı kuyruğu ise akşam saatlerinde de devam etti. A Haber muhabiri Emirhan Ergen Ataşehir'de yaşanan yoğunluğu ve son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi: Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadelede tek silah olan aşıya yoğun ilgil gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm SGK'lıların Kovid-19 aşılarının tanımlandığını açıklamalasının ardından günlük aşı dozu uygulamasında yeni rekor geldi.

Bakan Koca, daha önce günlük 1 milyon aşı dozu uygulayabileceklerini duyurmuştu, bugün bu sayı aşıldı.

Vatandaşlar, gündüz yoğunluğun ardından akşamda hastanelerdeki aşı randevularına rağbet etti. A Haber muhari Emirhan Ergen İstanbul Ataşehir'de bir hastanedeki son durumu yerinde gözlemledi.

Türkiye'de 15 Haziran 2021 Saat 23.11 itibariyle toplam uygulanan aşı dozu miktarı 35.841.588 oldu.

İlk doz aşı uygulması yapılan kişi sayısı 21.910.182'e yükseldi.

Tamamen aşılanan kişi sayısı ise 13.931.406 oldu. En güncel rakamı görmek için resme tıklayanız.

BUGÜN TÜRKİYE KOVİD-19 NEDENİYLE 84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 955 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 879'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 447 bin 635 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 846 testten, 5 bin 955 yeni vaka sayısı, 532 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 342 bin 28 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 211 bin 22'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 886 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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