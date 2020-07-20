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Son dakika: Haliç'te trafik yoğunluğu! Haliç'te yol çalışması ne kadar sürecek?

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Giriş: 20.07.2020 09:09
Güncelleme:20.07.2020 09:26
Son dakika haberi... Haliç Köprüsü’nde yol bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Araç yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Haliç Köprüsü'ndeki yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında dört aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmaların ilk aşamasının başlamasıyla köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan araç yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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