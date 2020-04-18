18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Halde 6 markette 20 lira! Koronavirüs fırsatçıları iş başında |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.04.2020

Son dakika: Halde 6 markette 20 lira! Koronavirüs fırsatçıları iş başında |Video

Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadelede tek yürek olursan her zaman olduğu gibi yine fırsatçılar hortladı! Tedbirler kapsamında vatandaşların ürünleri elleriyle seçmesi yasaklanırken bunu fırsat bilen art niyetli satıcılar çürük meyve ve sebzeleri paketleyerek vatandaşlara sattı. Bununla da yetinmeye fırsatçılar tarladan hale 4 liraya haldeki 6 liradan da marketlere satılan brokoliyi bazı fırsatçılar 20 liradan satışa çıkardı. İşte domates, biber, patates, soğan, biber, portakal, limon gibi birçok sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye gelen kadar değişen anormal fiyatları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Görüntüler İstanbul'dan! Sağlık çalışanlarına büyük jest
Görüntüler İstanbul'dan! Sağlık çalışanlarına büyük jest
Tarlada 4 markette 20 lira!
Tarlada 4 markette 20 lira!
İşe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar
İşe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar
Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
Çakıcı'nın tahliye sonrası görüntülerine açıklama geldi
Çakıcı'nın tahliye sonrası görüntülerine açıklama geldi
Korona yasağını atıyla deldi!
Korona yasağını atıyla deldi!
Kimler hastaneye başvurmalı?
Kimler hastaneye başvurmalı?
Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?
Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?
Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında türkü söyledi
Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında türkü söyledi
'Şimdiye kadar kimse bahsetmedi' dedi canlı yayında açıkladı
'Şimdiye kadar kimse bahsetmedi' dedi canlı yayında açıkladı
İstanbul'da kağıt fabrikasında feci yangın!
İstanbul'da kağıt fabrikasında feci yangın!
Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın!
Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın!
Daha Fazla Video Göster