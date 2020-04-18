Son dakika: Halde 6 markette 20 lira! Koronavirüs fırsatçıları iş başında |Video

Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadelede tek yürek olursan her zaman olduğu gibi yine fırsatçılar hortladı! Tedbirler kapsamında vatandaşların ürünleri elleriyle seçmesi yasaklanırken bunu fırsat bilen art niyetli satıcılar çürük meyve ve sebzeleri paketleyerek vatandaşlara sattı. Bununla da yetinmeye fırsatçılar tarladan hale 4 liraya haldeki 6 liradan da marketlere satılan brokoliyi bazı fırsatçılar 20 liradan satışa çıkardı. İşte domates, biber, patates, soğan, biber, portakal, limon gibi birçok sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye gelen kadar değişen anormal fiyatları...