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19.02.2020

Tavuklarına göz diken tilkiyle dakikalarca sohbet etti |Video

Erzurum’da köye inen bir tilki kümesin önündeki tavukları alıp kaçmak isterken tavukların sahibiyle karşılaştı. İnatçı tilki tavuklara yaklaştıkça çiftçinin verdiği komik tepkiler ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Sıldız Mahallesinde aç kalan bir tilki köye indi. Aç tilki kümesin önünde gördüğü tavukları alıp kaçmak istedi. O esnada kümesin orada olan tavukların sahibini görün tilki kümesten uzaklaştı. İnatçı tilki ikinci defa tavukların yanına yaklaştı. Tavukları yakalamaya çalışan tilkiye izin vermeyen çiftçi Tuncay Edis tilkiyle bir süre sohbet etti. Edis, tilkiye defalarca, "Hangi tavuğu istiyorsan söyle ama bu tavuklar bizim bunları sana yedirmeyiz" dedi.

Bunun üzerine Edis ve eşi tavukları kümese koyduktan sonra adeta aç tilkiye tavukları yememesi için ekmek ve et yedirdi. Tavukların sahibi Tuncay Edis'in aç tilkiyle sohbet ettiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"ELİMİZDE NE VARSA VERİYORUZ"

Çiftçi Tuncay Edis tilkiyle olan sohbetinden dolayı tilkinin fenomen olduğunu ifade ederek, "Fenomen tilki kış şartlarında yemek bulmakta zorlandığı için bazı günlerde ahırın yanına geliyordu. Bir kaç gün boyunca biz tilkiye ekmek vermeye başladık. Ekmekleri yedikten sonra son geldiğinde tavuklara göz dikmeye başladı. Baktık fenomen tilki bizim tavukları canlı canlı yemek istiyor. Biz tavukları içeri alıp ona dışarıda ekmek veriyoruz. Her gün gelip yemeğini yedikten sonra gidiyor. Elimizde ne varsa veriyoruz yeter ki tavuklarımıza saldırmasın" dedi.

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