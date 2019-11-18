Son dakika haberi: Sakarya’nın Hendek ilçesinden acı haber! 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Yangının devrilen elektrikli sobanın neden olduğu bildirildi. Kardeşlerin de çatının çökmesiyle öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi baba İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın bahçede bulunduğu sırada yaşanan acı olayın ardından yapılan incelemeler tamamlandı. 2 kardeşin cenazeleri, morga kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1,5 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İsa ve Cansu Çolak çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Mert Çolak ile kardeşi 1,5 yaşındaki Yasin Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukların cesetleri ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarıldı.

Baba İsa Çolak'ın iş yerinde olduğu ve anne Cansu Çolak'ın evin bahçesinde bulunduğu sırada yangın çıktığı, alevlerin büyümesi nedeniyle eve giremediği öğrenildi. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, bölgeye gelerek aileye başsağlığı diledi, ekiplerden bilgi aldı.

YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ



Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği evde çıkan yangına, ilk belirlemelere göre, devrilen elektrikli sobanın neden olduğu bildirildi. Kardeşlerin de çatının çökmesiyle öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi baba İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın bahçede bulunduğu sırada yaşanan acı olayın ardından yapılan incelemeler tamamlandı. 2 kardeşin cenazeleri, morga kaldırıldı.