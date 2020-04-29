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Son dakika haberi... Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi hurmadaki zehre dikkat! Zehirli hurma nasıl anlaşılır? |Video
Son dakika haberi... Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurmada zehir tehlikesine dikkat. Faydası sebebiyle de her zaman tüketilen hurmaya fırsatçılar hile karıştırdı. Nişasta bazlı şeker hurmaya bulaştırıldı. Zehirli hurma nasıl anlaşılır? Detayları beslenme uzmanı ve diyetisyen Derya Zünbülcan A Haber canlı yayınında anlattı.
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