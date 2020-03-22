Nevşehir Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem |Video

Nevşehir'de yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenleri iptal edilen çift, maskeli önlemle peribacaları arasında albüm çekimi için objektifin karşısına geçti.

Yaklaşık 6 ay önce hayatlarını birleştirecekleri düğün merasimi için mart ayının son haftasını belirleyen Büşra Dertli ve Hasan Sağlam çifti, tedbir kararı doğrultusunda düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Sade bir törenle dünya evine girmeye hazırlanan çift, Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik mekanlarda evlilik albümü fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Gelin, damat ve fotoğrafçının maskeli önlem aldığı çekimde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

SADECE RESMİ NİKAHLA GÜNÜ KAPATACAĞIZ

Büşra Dertli, hayatlarını birleştirdikleri özel gün dolayısıyla evde kalınması gereken süreçte dış ortama çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman önce kararlaştırdığımız düğünümüzün tarihi böyle bir sürece denk geldi. Yine de böyle güzel bir anısı oldu. Düğünümüz iptal oldu, sadece resmi nikahla günü kapatacağız. İnsanlar, kalabalık ortamlarda bulunmamalı, evlerinde kalmaları gerekiyor." dedi.

GÜZEL BİR DÜĞÜN TÖRENİ DÜŞÜNÜYORDUK

Damat Hasan Sağlam da düğünlerinin koronavirüs engeline takılması nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Resmi nikahlarının kıyılacak olmasının da kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sağlam, "Virüs nedeniyle programımız maalesef iptal oldu ama nikahımız kıyılacak. Koronavirüs salgını olmasaydı güzel bir düğün töreni düşünüyorduk ama olmadı." diye konuştu.