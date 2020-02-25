Meteorolojiden kritik uyarılar! Bugün hava durumu nasıl olacak? 25 Şubat Salı hava durumu |Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Nevşehir,Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde iç keimleri ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile bu sabah ilk saatlerde Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu yer yer puslu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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