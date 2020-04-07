Koronavirüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor? Isı ve nem ortamında nasıl çoğalıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını can kayıplarına neden olmaya devam ederken birçok kişi de hastalığı yeniyor. Salgınla ilgili en çok merak edilenlerden biri de virüsün belirtileri. Koronavirüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor? Isı ve nem ortamında nasıl çoğalıyor? Çocuk hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral, A Haber’de "Gündem Özel" programında tüm detayları anlattı. Meral, "Her hastada farklı belirtiler gösterebilir" ifadelerini kullandı.