07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor? Isı ve nem ortamında nasıl çoğalıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

Koronavirüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor? Isı ve nem ortamında nasıl çoğalıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus gibi yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını can kayıplarına neden olmaya devam ederken birçok kişi de hastalığı yeniyor. Salgınla ilgili en çok merak edilenlerden biri de virüsün belirtileri. Koronavirüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor? Isı ve nem ortamında nasıl çoğalıyor? Çocuk hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral, A Haber’de "Gündem Özel" programında tüm detayları anlattı. Meral, "Her hastada farklı belirtiler gösterebilir" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzman isim A Haber ekranlarında tarih verip açıkladı |Video KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK? UZMAN İSİM A HABER EKRANLARINDA TARİH VERİP AÇIKLADI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?
Virüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş immün plazma tedavisi açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş "immün plazma" tedavisi açıklaması
Boş kolan sokakları o hayvanlar bastı
Boş kolan sokakları o hayvanlar bastı
Son dakika: Esenyurt patlamanın nedenini açıkladı
Son dakika: Esenyurt patlamanın nedenini açıkladı
İstanbul'da binanın patlama anı kamerada
İstanbul'da binanın patlama anı kamerada
Şoke eden anlar! Canlarını hiçe saydılar
Şoke eden anlar! Canlarını hiçe saydılar
Görgü tanığı patlamanın nedenini açıkladı
Görgü tanığı patlamanın nedenini açıkladı
İstanbul'da patlama! Yaralılar var
İstanbul'da patlama! Yaralılar var
Peygamberimizin bu gece okuduğu o dua...
Peygamberimizin bu gece okuduğu o dua...
Astıkları yazıyla tepki çekmişlerdi! Site yöneticisinden açıklama geldi
Astıkları yazıyla tepki çekmişlerdi! Site yöneticisinden açıklama geldi
Kırmızı ette zam provokasyonu
Kırmızı ette zam provokasyonu
Ankara Roketsan'da patlama
Ankara Roketsan'da patlama
Daha Fazla Video Göster