Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzman isim A Haber ekranlarında tarih verip açıkladı |Video

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ederken çok sayıda kişi de sağlığına kavuşuyor. Peki kim kime nasıl virüs bulaştırıyor? Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Turgut, salgının biteceği tarihi vererek, "Herkes müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ederken çok sayıda kişi de sağlığına kavuşuyor. Peki kim kime nasıl virüs bulaştırıyor? Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Turgut, salgının biteceği tarihi vererek, "Herkes müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

"İKİ HAFTA İÇİNDE..."

Turgut, virüsün nasıl bulaştığını ve çocukları nasıl etkilediğini de anlatarak, "Buna dayanacağız… Sevdiklerimizi tekrar yakından görmek onları tekrar kucaklamak onların tekrar elini öpmek için evlerimizin içinde kalacağız. Başka çaremiz yok. Bu sürecin çok kısa bir sürede eğrinin aşağıya döneceğine inanıyorum ben. İki hafta için biz bunu göreceğiz. Haziran ayının ortalarında da bu işin biteceğiniz düşünüyorum ben onun için herkes müsterih olsun.Haziran ayı bitecek herkes müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

"CANINIZ DAHA ÇOK SIKILIR!"

Turgut, "evde canım sıkılıyor" diyenleri uyararak, "Ben şöyle diyorum yoğun bakımlarda tavanı seyretmektense canım sıkılıyor diyenler oluyor yoğun bakımda canınız daha çok sıkılır evde canınız sıkılsın ama oturun yerinize diyorum" dedi.