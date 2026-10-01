5 şirket TMSF'ye devredildi: Fon soruşturması kimlere uzanacak?

Fon soruşturmasında adli ve idari süreç derinleşiyor. 5 şirketin TMSF'ye devredilmesi, 826 milyar liralık para hareketinin araştırılması ve tutuklu sayısının 56'ya yükselmesiyle birlikte dosyada yeni gelişmeler yaşanıyor. Mağdurlara ödemeler nasıl yapılacak? TMSF bünyesinde kurulacak fonun işlevi ne olacak? 7 portföy şirketinin sisteme nasıl dahil olduğu ve soruşturmanın hangi isimlere uzanabileceği merak edilirken, hukukçu Av. Yurdal Kılıçer A Haber canlı yayınında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.